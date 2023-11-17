شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية: توطين التصنيع المحلي يساهم في زيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، كل طوائف الشعب المصري إلى زيادة الالتفاف حول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوطين الصناعة المصرية في مختلف المجالات، والتي تحقق الهدف الأسمى للدولة وهو تعميق الصناعة المحلية، ومِن ثَمَّ التوسع في نشر المنتجات المصرية محليًا ودوليًا على حساب أي منتجات أخرى.

وقال "العشري"، في بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له بُعد نظر عندما أطلق مبادرة توطين الصناعة المحلية التي سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر على زيادة الإنتاج المحلي لتلبية متطلبات السوق المحلي، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري ورفع معدلات التصدير، ومن ثَمَّ يكون المنتج المصري هو متصدر المشهد بالنسبة للصناع والتجار والمواطنين؛ لأن هدفنا في المستقبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات.

وتابع رئيس غرفة القاهرة : أن العمل الفعلي وتكثيف الجهد لزيادة معدلات الإنتاج المحلي هو الأهم خلال الفترة الحالية لمواجهة التحديات الإستثنائية العالمية ، مشيرًا إلى أهمية الإستفادة من الدفعه القوية التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمار في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد الوطني، وكذلك يجب الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الحكومية والدخول في مشروعات وطنية جديدة لتحقيق أهداف اقتصادية ومجتمعية جديدة في ظل الطفرة التنموية غير المسبوقة التي حدثت في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بنية تحتية متطورة ومشروعات قومية حديثة تشجع على ضخ إستثمارات محلية وخارجية جديدة بالسوق المصري.