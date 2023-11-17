أقل من الأسواق ١٠٠ جنيه.. أسعار بيع اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة،أن سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الوزارة وصل إلى 225 جنيهًا، وبلغت أسعار اللحوم المجمدة من 170 لـ 190 جنيها، والضأن 135 جنيهًا، ويبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيبلغ سعره 150 جنيهًا.

وأكد في تصريحات لموقع "مصراوي "، أنه تم فتح عدد من المنافذ وإطلاق مجموعة من المعارض الخاصة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" فى أكثر من مكان على مستوى الجمهورية، موضحا أنه لدينا أكثر من 243 منفذا، و33 منفذ متنقل تحت تصرف الحكم المحلي.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن ذلك يساهم فى وجود بديل متاح أمام المواطن، حيث يتم وضع متوسط أسعار يقل عما هو موجود بالسوق بمقدار من 25% إلى 30% ونصل أحيانا لأكثر من ذلك، كما نساهم فى الإفراج عن الأعلاف خامات الأعلاف، مما ينعكس على استقرار الأسعار.

وفيما يلي المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بالقاهرة:

منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد - منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة - وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

منافذ بيع وزارة الزراعة بالاسكندرية:

- حي المنتزة- حي العجمي- حي العامرية - موقف المتراس- حي الجمرك - حي الإبراهيمية - منطقة ابو قير- منفذ بحري.