“منشآت” تنظم فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية الأحد القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الأحد القادم، فعاليات أسبوع “النقل والخدمات اللوجستية”، والذي يستمر لمدة خمسة أيام في مراكز دعم المنشآت في كلٍ من مدينتي الرياض، والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة، والخبر؛ بحضور ومشاركة مجموعة من أبرز الخبراء والمختصين بدعم رواد ورائدات الأعمال في مجالات النقل، بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم في القطاع.

ويستضيف أسبوع النقل عبر مجالس دعم المنشآت وجلسات حوارية معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، إلى جانب وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المساعد لتطوير القطاع سيف بن سعد الفقار، والرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن أبوعباة، ورئيس مجلس إدارة شركة نماء البركة القابضة ريان قطب، والرئيس التنفيذي لشركة سال فيصل البداح؛ للحديث عن أهمية التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات في مجال ريادة الأعمال؛ وإمكانية استفادة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وتتيح فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، إضافة إلى تقديم العديد من الاستشارات والجلسات الإرشادية للمنشآت العاملة في القطاع اللوجستي.

ودعت “منشآت” الراغبين بزيارة فعاليات أسبوع النقل والخدمات اللوجستية، بالتسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/form/Transportations_Logistics_Week؛ للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج.