“ندلب” يطلق النسخة المحدثة من منصة دليل بخمس لغات وخريطة تفاعلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” حملة جديدة للتعريف بمنصة دليل وإبراز مميزاتها للمستثمرين والرياديين ورجال الأعمال.

واستعرض البرنامج مميزات المنصة في حملة عنوانها “دليل يدلك”، حيث تقدم المنصة – بخمس لغات – كل المعلومات التي يحتاجها المستثمرون لبدء استثماراتهم في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية, إضافةً إلى دليلٍ مفصلٍ بالخطوات والإجراءات الميسرة والمختصرة للحصول على التراخيص اللازمة للانطلاق بمشاريعهم، والممكنات التي تقدمها الجهات التنفيذية لتمكين المستثمرين من تحويل أفكارهم إلى واقع وتنمية مشاريعهم واستثماراتهم.

وتوفر منصة “دليل” للمستثمرين ورجال الأعمال كل المعلومات والبيانات المتعلقة بمعلومات السوق السعودي والميزات التنافسية الحصرية التي تجعل النجاح حليفًا لهم في قطاعات واعدة.

وتأتي المنصة بواجهة مستخدم متكاملة، وتقدم تجربة سلسة للمستخدم، كما تحتوي على الخريطة الصناعية وهي أداة تفاعلية تقدم نظرةً شاملة عن مدى جاهزية البنية التحتية والخدمات المساندة في جميع المدن الصناعية، بالإضافة إلى استعراض كافة المنصات والمرافق اللوجستية في المملكة.

وتضمُّ المنصة أدوات تفاعلية تقدّم نظرة شاملة على القطاعات الأربعة إلى جانب توجهات كل قطاع والميز التنافسية ومعدلات النمو، وغيرها من البيانات المهمة للمستثمرين.

وتهدف منصة “دليل” إلى تعزيز تواصل البرنامج والجهات التنفيذية مع القطاع الخاص من خلال نافذة موحدة تقدم كل البيانات المتعلقة بأدوار وخدمات الجهات التنفيذية وجميع الممكنات وتفاصيل رحلة المستفيدين والميز التنافسية للمملكة وقطاعات البرنامج.

الجدير بالذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث أُطلق مطلع عام 2019، ويهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.