شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يصل إلى 2730 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 17-11-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 17 نوفمبر 2023، لمستويات 2730 جنيها لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، على خلفية استمرار صعود الطلب على الذهب، واستقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدا يابانيا بهدف بحث سبل التعاون بين مصر واليابان، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2730 جنيها للجرام عيار 21ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 17 نوفمبر 2023، لمستويات 2730 جنيها لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، على خلفية استمرار صعود الطلب على الذهب، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية مع استمرار ارتفاع الذهب في البورصة العالمية قرب مستويات 2000 دولار، وسجل عيار 24 يسجل 3120 جنيها، وعيار 18 يسجل 2340 جنيها، والجنيه الذهب 21840 جنيها. أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 2730 جنيها للجرام عيار 21ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 17 نوفمبر 2023، لمستويات 2730 جنيها لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، على خلفية استمرار صعود الطلب على الذهب، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية مع استمرار ارتفاع الذهب في البورصة العالمية قرب مستويات 2000 دولار، وسجل عيار 24 يسجل 3120 جنيها، وعيار 18 يسجل 2340 جنيها، والجنيه الذهب 21840 جنيها.

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، تقلص ارتفاع عقود شراء الذهب ليصل إلى 600 عقد مقارنة مع التقرير، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 2191 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

وزارة الإسكان: وفد حكومى يابانى يزور العلمين الجديدة لبحث الفرص الاستثماريةاستقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدا يابانيا ضم ممثلين لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" - مكتب مصر، وممثل وزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة باليابان، يرافقهم ممثلو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بهدف بحث سبل التعاون بين مصر واليابان، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة. وزارة الإسكان: وفد حكومى يابانى يزور العلمين الجديدة لبحث الفرص الاستثماريةاستقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدا يابانيا ضم ممثلين لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" - مكتب مصر، وممثل وزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة باليابان، يرافقهم ممثلو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بهدف بحث سبل التعاون بين مصر واليابان، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة.

وناقش ممثلو الحكومة اليابانية، مع مسئولي جهاز العلمين الجديدة، الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، تمهيداً لعرضها على المستثمرين والشركات اليابانية، وخاصة في مجالات النقل والطرق وإدارة منظومة المياه ( معالجة الصرف الصحي - تحلية مياه البحر – وغيرها)، ثم أجرى وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية ووزارة البنية الأساسية باليابان، ومرافقوهم، جولة تفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، بدأت بزيارة منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الصناعية.

بدء تنفيذ طرق جديدة بمنطقة مثلث الأمل على مساحة 4800 فدان بالقاهرة الجديدةتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة مثلث الأمل، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن منطقة مثلث الأمل تعدُ امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة. بدء تنفيذ طرق جديدة بمنطقة مثلث الأمل على مساحة 4800 فدان بالقاهرة الجديدةتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة مثلث الأمل، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن منطقة مثلث الأمل تعدُ امتداداً لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.

من جانبه قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أنه سبق تنفيذ طريق آخر بمثلث الأمل بطول 5.3 كم، وتم ربطه بمحور الطريق الأوسطي "امتداد شارع التسعين الجنوبي"، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة، وجذب الاستثمارات إليها.