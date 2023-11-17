شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفعل مخاوف العرض والطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظل سعر خام برنت القياسي العالمي دون 80 دولارًا للبرميل اليوم الجمعة، بعد يوم من هبوطه 5 % إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بسبب تزايد المخاوف من تصاعد الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتباطؤ الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولارًا بما يعادل نحو 1.7 % إلى 78.76 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 74.1 دولارًا، بزيادة 1.2 دولار، أي نحو 1.7 % أيضا.

وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتتجه الأسعار نحو تسجيل الأسبوع الرابع من الخسائر.

انخفاض أسعار النفط

قال محللون من جولدمان ساكس في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت قليلًا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز التوقعات المتفائلة، وأضافوا: "إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضت جزئيا خفض أوبك".

وكان سبب انخفاض النفط هذا الأسبوع أساسا هو الارتفاع الحاد في مخزونات الخام الأمريكي واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، كما أثار تقلص الطلب في الصين المخاوف أيضا.

لكن الانخفاض الحاد أمس الخميس دفع بعض المحللين إلى التساؤل عن مدى المبالغة في عمليات البيع، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي قد تعطل إمدادات النفط.