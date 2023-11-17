شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث تطوير مجالات النقل بين البلدين.. وزير النقل يلتقي رئيسة وزراء باربادوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، دولة السيدة ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وحضر اللقاء، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدنيالأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.