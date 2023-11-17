شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يلتقي رئيسة وزراء باربادوس ورئيس غويانا التعاونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، اليوم، رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة.

رئيس غويانا التعاونية

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، اليوم، محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة.