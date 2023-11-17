شكرا لقرائتكم خبر عن "الجاسر" يستعرض علاقات التعاون مع وزير البنية التحتية في سانت لوسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير البنية التحتية والنقل في دولة سانت لوسيا ستيفانسون كينغ، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم التي عقدت بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بإلاضافة إلى مناقشة آخر تطورات التعاون بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

حضر الاستقبال، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح.