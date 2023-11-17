شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني" يعقد شراكات إستراتيجية مع شركات رائدة خلال معرض دبي للطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة قطاع النقل الجوي، والشركات ومؤسسات الناقلات الوطنية، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 بدورته الـ 18، والمنعقد في العاصمة الإماراتية دبي بمطار "دبي وورلد سنترال" خلال الفترة من 13 - 17 نوفمبر الجاري.

وشهد جناح المنظومة زيارة عدد من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركين في المعرض، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات المتخصصة في الطيران المدني وكبريات الناقلات الجوية العالمية والشركات المشغلة للمطارات، إلى جانب المهتمين والمستثمرين المتخصصين بصناعة الطيران في العالم.

قطاع الطيران السعودي

عرّف الجناح بما تقدمه منظومة الطيران المدني من المشروعات القائمة والمستقبلية للقطاع، وما يتيحه من الفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي، وما يقدمه من ابتكارات وحلول في صناعة الطيران منها التنقل الجوي والفضاء والاستدامة والتقنيات المتقدمة.

إضافةً إلى أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران والهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول 2030.

شراكات إستراتيجية

كما شهد الجناح على هامش فعاليات المعرض، عدة لقاءات ثنائية مع وفود رسمية وشركات رائدة لبناء شراكات إستراتيجية متبادلة لتوسيع وتعزيز آفاق التعاون، جرى خلالها استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والمتعلقة بالإستراتيجيات الوطنية والفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية، إلى جانب تطوير أوجه التعاون المشترك بما يسهم في تطوير قطاع الطيران بالمملكة وتحقيق مستهدفاته الطموحة.

يذكر أن مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة قطاع الطيران المدني، والشركات ومؤسسات الناقلات الوطنية، تأتي لإبراز دور القطاع في المملكة بوصفه محركًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة خاصة بعد إطلاق إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي جاءت لتطوير قطاع الطيران وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليًّا وإقليميًّا ودوليًا وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط.