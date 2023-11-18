شكرا لقرائتكم خبر عن 12.3 مليار جنيه عوائد موازنة الدولة من هيئة قناة السويس خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عوائد الموازنة العامة للدولة من هيئة قناة السويس، لتصل إلى 12.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من السنة المالية 2023/2024 بزيادة 6.3 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وساهم تضاعف عوائد هيئة قناة السويس في زيادة إيرادات الموازنة العامة غير الضريبية لتصل إلى 34.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من السنة المالية 2023/2024 بزيادة 6.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما ساهم في زيادة الإيرادات غير الضريبية للموازنة، العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية والتي بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من السنة المالية 2023/2024 بزيادة 0.3 مليار جنيه، ومن شركات القطاع العام لتصل إلى 0.7 مليار جنيه بزيادة بقيمة 0.3 مليار جنيه، وارتفاع العوائد المحصلة من إعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة لتصل إلى 2.9 مليار جنيه بزيادة 2.1 مليار جنيه.

وحققت حصيلة بيع السلع والخدمات 4.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من السنة المالية 2023/2024، وارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة بنحو 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 29% لتصل إلى 12.1 مليار جنيه.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة حققت إيرادات بلغت 207 مليارات جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من السنة المالية 2023/2024 بزيادة 45.2 مليار جنيه بنسبة نمو 28%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية 83.4% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية بنسبة 16.6%.