شكرا لقرائتكم خبر عن "إي إف جي" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ17.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 17.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 29.3%، وجاءت شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 17.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 29.2%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4 مليارات جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.132 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.6%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.128 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.6%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.2%، وشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.8 مليار جنيه بنسبة 2.9%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 2.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.402 مليار جنيه، 1.381 مليار جنيه، بنسبة 2.3%، 2.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 7159.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 29506.50 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 10.14% ليغلق عند مستوى 5871.14 نقطة.