الصندوق السعودي للتنمية يوقع مذكرتي تفاهم إطاريتين تنمويتين مع هايتي وجامايكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مدينة الرياض اليوم؛ مذكرتَي تفاهم إطاريتين تنمويتين مع كل من، دولة السيد أرييل هنري رئيس وزراء جمهورية هايتي، ومعالي وزيرة الخارجية والتجارة في جامايكا كامينا جونسون سميث, بحضور دولة السيد أندرو هولنيس رئيس الوزراء الجامايكي.

وتهدف المذكرة الموقّعة مع دولة رئيس وزراء هايتي؛ إلى تعزيز جهود التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية هايتي، وذلك للإسهام في تنمية القطاعات التنموية الحيوية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في جامايكا.

كما تهدف المذكرة الموقّعة مع معالي وزيرة الخارجية الجامايكية؛ إلى فتح آفاق التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية هايتي، وذلك لإسهام الصندوق في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية التي تعزز نمو القطاعات التنموية والحيوية في هايتي.

وتأتي هاتان المذكرتان ضمن إطار الجهود المقدّمة من الصندوق السعودي للتنمية، لدعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية حول العالم، ويجسّد ذلك، الحرص على مواجهة التحديات التي تعارض المسيرة التنموية في تلك الدول، كما تؤكد المذكرتان أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم نشاطه الإنمائي في الدول الأعضاء في منظمة الكاريكوم منذ ما يقارب أربعة عقود، كما بدأ الصندوق نشاطه في بعض الدول الأعضاء، منذ بداية عام 2023م من خلال تمويله حوالي (670) مليون دولار لتنمية (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، وذلك ضمن جهود الصندوق التراكمية التي وصلت إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم.