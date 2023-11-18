شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. "بلتون" فى الصدارة بـ1.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "بلتون المالية القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 511.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 22.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 104.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 800.2 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 202.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 556.6 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 45.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 493.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 27.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 491.1 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 95.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 474.5 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو"، بحجم تداول 858.3 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 464 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 430.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 14.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 427.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 7159.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 29506.50 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 10.14% ليغلق عند مستوى 5871.14 نقطة.