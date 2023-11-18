شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم أسبوعها الثالث على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند الإغلاق، لتختتم أسبوعها الثالث على التوالي من الارتفاع في شهر نوفمبر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.81 نقطة عند 34947.28 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.78 نقاط أو 0.1% إلى 4514.02 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 11.81 نقطة ما يعادل 0.1% إلى 14125.48 نقطة.

كانت أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

بورصة وول ستريت

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 45.74 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 34945.47 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 5.36 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 4508.24 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 9.84 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 14113.67 نقطة.