شكرا لقرائتكم خبر عن "التبغ" تتصدر قطاعات البورصة بعد بيع حصة الحكومة فى الشرقية-إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.027 مليار ورقة، بقيمة 17.5 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.8 مليار ورقة، بقيمة 4.1 مليار جنيه.

وجاءت صدارة قطاع الأغذية والتبغ البورصة، بعد إتمام صفقة شراء شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية جزء من حصة الحكومة بالشركة الشرقية-إيسترن كومباني في صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 625 مليون دولار.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 42.5 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 100.3 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 1.4 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 112.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 749.9 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 138 مليون ورقة منفذة بقيمة 684 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 543.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 580.9 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 427.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 474.8 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 2.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 63.4 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 35.1 مليون ورقة بقيمة 21.5 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.