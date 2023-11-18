شكرا لقرائتكم خبر عن 668 ألف مشترك جديد فى شبكة "وي" خلال عام لتصل إلى 12.5 مليون عميل والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت إيرادات وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية بالشركة المصرية للاتصالات بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام السابق بما يمثل 79% من إجمالي النمو في إيرادات وحدات أعمال التجزئة نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات البيانات البالغة 15.2 مليار جنيه المدعومة بالزيادة في قاعدة العملاء، وقفزت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات لتحقق نموًا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو إيرادات خدمات الإتاحة المدارة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة.
وقفزت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات نموًا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو إيرادات خدمات الإتاحة المدارة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة، وحققت وحدة أعمال المشغلين نموًا بنسبة 32% مقارنة بنفس التفرة من العام السابق، وذلك بفضل الزيادة البالغة 32% في إيرادات خدمات البنية التحتية في ضوء الطلب المتزايد من مقدمي خدمات الاتصالات في مصر.
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