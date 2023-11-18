شكرا لقرائتكم خبر عن 668 ألف مشترك جديد فى شبكة "وي" خلال عام لتصل إلى 12.5 مليون عميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد المشتركين بشبكة الشركة المصرية للاتصالات "وي" إلى 12.538 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 11.87 مليون مشترك خلال الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 668 ألف مشترك جديد خلال عام بنسبة نمو 6%، ومقارنة مع 12.557 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 19 ألف مشترك بنسبة تراجع 0.1%.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات بلغت 42 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة نمو قدرها 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، موزعة بين 23.2 مليار جنيه قيمة إيرادات وحدات أعمال التجزئة (33% من إجمالي النمو في الإيرادات)، ومبلغ 18.8 مليار جنيه قيمة إيرادات وحدات أعمال الجملة (67% من إجمالي النمو في الإيرادات).

وبلغت إيرادات وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية بالشركة المصرية للاتصالات بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام السابق بما يمثل 79% من إجمالي النمو في إيرادات وحدات أعمال التجزئة نتيجة الزيادة في إيرادات خدمات البيانات البالغة 15.2 مليار جنيه المدعومة بالزيادة في قاعدة العملاء، وقفزت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات لتحقق نموًا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو إيرادات خدمات الإتاحة المدارة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة.

وقفزت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات نموًا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو إيرادات خدمات الإتاحة المدارة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة، وحققت وحدة أعمال المشغلين نموًا بنسبة 32% مقارنة بنفس التفرة من العام السابق، وذلك بفضل الزيادة البالغة 32% في إيرادات خدمات البنية التحتية في ضوء الطلب المتزايد من مقدمي خدمات الاتصالات في مصر.