شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أكبر مسددى الضرائب فى مصر.. "قناة السويس" فى الصدارة بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 172.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2023/2024 بزيادة 38.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، مقسمة بين 45 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 43.5%، و127.4 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 24.5%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:

1- 14.5 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو 29.5%.

2- 5.4 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 52.2%.

3- مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 0.3 مليار جنيه بنسبة نمو 40.1%.

4- 10.5 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 5 مليارات جنيه بنسبة نمو 90.2%.

5- 19 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 3.4 جنيه بنسبة نمو 21.7%.

6- 37 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 7.3 مليار جنيه بنسبة نمو 24.5%.

7- 9.8 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 0.7 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6%.

8- 1.1 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 0.2 مليار جنيه بنسبة نمو 20.1%.

9- 2.7 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 0.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11%.

10- 18.8 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 10.5%.

11- 1.8 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة 0.3 مليار جنيه بنسبة نمو 19.7%.

12- 3 مليارات جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 27%.

13-4.2 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 2.4 مليار جنيه.

14- 0.7 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 0.2 مليار جنيه بنسبة نمو 31.7%.

15- 35.1 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 8.1 مليار جنيه بنسبة نمو 30.1%.

16- 32.6 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 7.4 مليار جنيه بنسبة نمو 29.6%.

17- 11.5 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو 44.5%.