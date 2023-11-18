النفط “ينتعش” بـ 4%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انتعشت أسعار النفط مع نهاية التعاملات لتسجل ارتفاعاً بأكثر من 4%، بعد تراجع وصل إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر، وذلك تزامناً مع عقوبات أمريكية على بعض شاحني النفط الروسي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة 3.19 دولار بما يعادل نحو 4.1 % إلى 80.61 دولار للبرميل عند التسوية، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.99 دولار، أي 4.1 %، إلى 75.89 دولار.

في سياق آخر، رفعت روسيا، قيوداً عن صادرات البنزين كانت فرضتها موقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد منتصف سبتمبر الماضي.

وكان سعر البنزين المحلي ارتفع إلى مستوى قياسي قبل فرض القيود، وذلك على خلفية ضعف الروبل وارتفاع أسعار النفط العالمية وأعمال الإصلاح في المصافي التي حدّت من الإمدادات.