سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18-11-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وصل سعر الدولار اليوم بالموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية 30،75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل العملة المصري بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

داخل البنك التجاري الدولي وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

على نفس مستويات الخميس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل العملة المحلية على الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل العملة المصري بالموقع الرسمي لميد بنك 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه مقابل العملة المصرية بالموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل العملة المحلية المصري على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل العملة المحلية المصري على الموقع الرسمي لبنك قطر الوطني الأهلي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل العملة المحلية المصري داخل بنك المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم أمام العملة المحلية المصري على شاشة الموقع الرسمي لبنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.