شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو وسول تتفقان على التعاون في قطاع الهيدروجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة، على العمل معا لخفض التكاليف ووضع قواعد دولية في قطاع الهيدروجين.

وخلال مناقشة في جامعة ستانفورد، تحدث الزعيمان عن الطرق التي يمكن من خلالها أن تتعاون بلديهما في قطاع الهيدروجين، في ظل استخدام كوريا الجنوبية على نطاق واسع للسيارات التي تعمل بالهيدروجين والعدد الكبير من براءات الاختراع المتعلقة بالهيدروجين في اليابان.

وكان يون وكيشيدا قد حضرا قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع.

وجاءت المناقشة بعد يوم من عقد يون وكيشيدا اجتماعًا ثنائيًا على هامش قمة أبيك، وهي القمة الثنائية السابعة بينهما هذا العام، مع سعي سول وطوكيو لإصلاح وتطوير علاقتهما بعد سنوات من التوترات بشأن نزاعات تاريخية.