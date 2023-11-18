الاقتصاد

المؤشر الرئيس لبورصة تونس ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

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واس- تونس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.5% ، ليصل عند 99ر8490 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 10.7 ملايين دينار تونسي أي بنحو 3.43 ملايين دولار ‏أمريكي.‏

أسواق الأسهم الأمريكية

من ناحية أخرى، سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند الإغلاق، لتختتم أسبوعها الثالث على التوالي من الارتفاع في شهر نوفمبر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.81 نقطة عند 34947.28 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.78 نقاط أو 0.1% إلى 4514.02 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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