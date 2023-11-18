شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيس لبورصة تونس ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.5% ، ليصل عند 99ر8490 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 10.7 ملايين دينار تونسي أي بنحو 3.43 ملايين دولار ‏أمريكي.‏

أسواق الأسهم الأمريكية

من ناحية أخرى، سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند الإغلاق، لتختتم أسبوعها الثالث على التوالي من الارتفاع في شهر نوفمبر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.81 نقطة عند 34947.28 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 5.78 نقاط أو 0.1% إلى 4514.02 نقطة.