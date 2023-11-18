شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومرافق عامة ومبانى خدمية بـ2.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات القابضة للتشييد والتعمير، تنفيذ مئات المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات خدمات ومرافق عامة تابعة للهيئة القومية ولغيرها من الجهات المعنية في مختلف محافظات مصر .

ومن بين المشروعات تلك نفذت شركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشروعات بقيمة 2.84 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023 ، منها 2.5 اعمال مقاولات و197 مليون جنيه استثمار عقارى ،و35 مليون جنيه نشاط زراعى و36 مليون جنيه نشاط تجارى، نتج عنه صافى ربح بلغ 114.1 مليون جنيه ،مقابل 105.5 مليون جنيه العام المالى 2021-2022 .

كما حصلت الشركة برئاسة المهندس أحمد أبو شبانة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب على تعاقدات بلغت 10.5 مليار جنيه، سيتم تنفيذ الجانب الأكبر منها العام الجارى والعام المالى المقبل.

وكشفت بيانات الشركة التي تم اعتماد نتائجها في الجمعية العمومية مؤخرا برئاسة الدكتور مهندس هانى عثمان سليمان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عن تنفيذ العديد من المشروعات وتسليمها نهائيا 36 مشروعا بجانب تسليم 27 مشروعات تسليم ابتدائي، ومن المشروعات التي تم تسليمها نهائيا، خط الطرد الثانى من محطة رفع الصرف الصحى بامتداد المستثمرين الجنوبٌية حتى محطات المعالجة بالقاهرة الجدٌيدة بقيمة 383 ملٌيون جنٌيه، كذلك تسليم الاعمال المدنٌية لتوسعات محطة معالجة صرف صحى مرسى مطروح بقيمة 60 مليون جنيه، وكذلك مشروع الصرف الصحى والصناعي بالعاشر من رمضان بقيمة 1.5 مليار جنيه، علاوة على تسليم مشروع البنٌية اْلاساسٌية للمرحلة الثانيٌة بمدٌينة الجلود بالروبيكى بقيمة 184 مليون جنيه .

وكذلك تنفيذ المرافق الداخلية لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر بمنطقة شمال القرنفل بتكلفة 85 مليون جنيه ، علاوة على تنفيذ أعمال بالعاصمة الإدارية بقيمة 137 مليون جنيه، وكلٌية الطب البيطري بجامعة مدٌينة السادات بتكلفة 83 مليون جنيه ، بجانب مشروع الاسكان الطلابي بمدٌينة شبٌين الكوم جامعة المنوفية ب 65 مليون جنيه ، ومشروعات الصرف الصحى ل 15 قرية بمركز ببا محافظة بنى سويف بقيمة 1.2 مليار جنيه ، وموقف سيارات الأقاليم بحي السلام بالقاهرة ب82 مليون جنيه ، ومحطة مياه ميانة بنى سويف ب 43 مليون جنيه علاوة على العديد من المشروعات الأخري ،والتى يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية لها ، بناء على تعليمات الدكتور مهندس محمود عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام للشركات التابعة .