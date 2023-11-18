شكرا لقرائتكم خبر إطلاق جائزة «ابتكر» المؤهلة لكأس العالم لريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» جائزة «ابتكر» السنوية في نسختها الخامسة، لإتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على حزمة من البرامج التدريبية والتأهل إلى نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال.

وجاء الإعلان عن الجائزة خلال منتدى مسك العالمي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» تحت شعار «فكر وأثر» خلال الفترة من الـ15 وحتى الـ17 من نوفمبر الجاري، في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، بحضور القادة والمفكرين والمبدعين، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال من أنحاء العالم.

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في المملكة والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف المنشآت التي ترتكز على الابتكار وتشجيعها على النمو والتوسع، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الابتكار، وإبرازها محليا وعالميا.

وتقدم الهيئة حزمة من المزايا للمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة المتأهلة للمراحل النهائية مثل إلحاقهم في برنامج النمو الابتكاري الذي يهدف إلى تطوير منشآتهم وربطهم مع نخبة من المستشارين والمدربين المتخصصين في المجالات التشغيلية والتقنية والمالية وغيرها، وذلك ضمن معسكر تدريبي مكثف، بالإضافة إلى ربطهم بالجهات التمويلية والاستثمارية.

ويتم تأهيل المنشآت الفائزة إلى المنافسة العالمية لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، إضافة إلى حصولهم على جوائز مالية تصل إلى 300 ألف ريال، والاحتفاء بهم محليا وعالميا.

وأسهمت الجائزة في نسخها السابقة بإتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف منشأة ابتكارية بتقديم مشاريعها أمام لجنة التحكيم، ترشحت من بينها أكثر من 170 منشأة للتصفيات النهائية للجائزة، إذ حظت بفرصة الحصول على ما يقارب 56 ورشة عمل بواقع أكثر من 1500 ساعة تدريبية.

ودعت «منشآت» جميع المنشآت الابتكارية التي تنطبق عليها الشروط للتسجيل في الجائزة قبل تاريخ 9 يناير من العام المقبل.