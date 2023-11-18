شكرا لقرائتكم خبر المعهد الدولي لمؤشرات الأداء يمنح «مدن» جائزة الأداء المؤسسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» جائزة التميز في الأداء المؤسسي من المستوى الرابع، من المعهد الدولي لمؤشرات الأداء بدولة أستراليا، تأكيدا لتفوق نظامها المؤسسي الشامل، وتطور أعمال الجودة، وتحقيق مستويات متقدمة من رضا المستثمرين الصناعيين، عبر ما تحقق من إنجازات صناعية واستثمارية خلال 2023.

وتُعد هذه المشاركة الأولى لـ»مدن»، إذ استطاعت خلالها إثبات تميزها في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتطوير وإدارة الأداء، وكذلك ترسيخ ثقافة الأداء، وإدارة أداء الموظفين، ضمن 60 معيارا فرعيا يشترط المعهد الدولي لمؤشرات الأداء تطبيقها في الجهة الفائزة، لتنضم «مدن» بذلك الفوز إلى قائمة أعلى 5 مؤسسات تميزا على مستوى دول الخليج.

ويأتي ذلك انعكاسا لجهود «مدن» في العمل وفق نموذج تكاملي، واستراتيجية تمت مواءمتها عبر جميع الوحدات التنظيمية والإدارات الداخلية، بما في ذلك الكوادر البشرية؛ وذلك خلال مؤشرات أداء رئيسة تضمنت رفع الوعي بثقافة الأداء في نطاق بيئة العمل الداخلي.

يذكر، أن «مدن» أحرزت خلال 2023 عددا من الجوائز التي تؤكد تميزها المؤسسي محليا وإقليميا وعالميا، منها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة للمرة الثانية على التوالي بالمستوى البرونزي في مؤشر التميز المؤسسي، وشهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» فئة 4 نجوم في إدارة الجودة والتميز المؤسسي، ما يسهم في تهيئة بيئة صناعية مستدامة واستثمارية مُحفزة.

ويُعد المعهد الدولي لمؤشرات الأداء(The KPI Institute)، أحد المؤسسات العالمية المتخصصة في أداء الأعمال، إذ يدير برامج بحثية في 12 مجالا ت ذات صلة بالاستراتيجيات ومؤشرات الأداء الرئيسة وحتى أداء الموظفين، وكذلك من خدمة العملاء إلى الأداء الابتكاري.