شكرا لقرائتكم خبر إعادة تأهيل إنارة شوارع مدن عسير توفر 75% من استهلاك الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وأمانة منطقة عسير، مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في مدينة أبها والبلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير وعددها 33 بلدية، حيث انتهت أعمال المشروع باستهداف وفر في الكهرباء يصل إلى أكثر من 75% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 380 ألف مصباح تقليدي بمصابيح الـ LED المرشدة للطاقة، والتي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد الغريري، أن آلية العمل بدأت بإجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع في مدينة أبها والبلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير وهي (أحد رفيدة، سراة عبيدة، الواديين، البرك، الساحل، قنا، محايل عسير، وادي بن هشبل، بللسمر، بللحمر، تنومة، رجال ألمع، بارق، بحر أبو سكينة، خميس مشيط، طريب، صمخ، صبيخة، الحازمي، البشائر، بلقرن ، المجاردة، بني عمرو، النقيع، الثنية وتبالة، ظهران الجنوب، الحرجة، تثليث، الفرشة، الربوعة، الأمواه، النماص، بيشة) إذ شملت هذه الدراسات المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

وأشار إلى أن نسبة التوفير المستهدفة من المشروع تعادل أكثر من 769 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 274 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 4.5 ملايين شتلة سنويا.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) قد استكملت عدة مشروعات في مختلف مناطق المملكة، حيث استهدفت استبدال أكثر من 3.3 ملايين مصباح حتى نهاية العام 2022، وذلك ضمن خططها الرامية إلى استبدال أكثر من 3.9 ملايين مصباح حول المملكة خلال العام الجاري 2023 م، وتسعى ترشيد في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في مدن عسير:

التغطية مدينة أبها + 33 بلدية.

الوفر 75% من الاستهلاك السابق.

إحلال + 380 ألف مصباح تقليدي بمصابيح الـ LED المرشدة للطاقة.

التوفير المستهدف يعادل: