ناد للبحارة في ميناء جدة لخدمة طواقم السفن المحلية والعالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وشركة «مراسي» للخدمات البحرية، حجر أساس «نادي البحارة» في ميناء جدة الإسلامي، الذي يهدف إلى رفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة لطاقم السفن المحلية والدولية والخطوط الملاحية العالمية بخدمات السكن والترفيه، وتسهم في تهيئة بيئة اجتماعية ملائمـة ومتكاملة.

وأوضح رئيس الهيئة عمر حريري أن التعاون المشترك بين «موانئ» و»مراسي» في إنشاء «نادي البحارة» يسهم في تعزيز مكانة الموانئ السعودية إقليميا ودوليا، ويدشن أعمالا واسعة النطاق في مجال الاستدامة، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزا لوجستيا عالميا، ومحور ربط لثلاث قارات، كما يتسق مع أهداف برنامج «جودة الحياة»، وهو أحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030 التي تسعى «موانئ» لتحقيقها.

وبين أن وضع حجر أساس نادي البحارة في ميناء جدة الإسلامي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة الاجتماعية داخل موانئ المملكة، ويسهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين «موانئ» و»مراسي» بشأن إنشاء نواد للبحارة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء رأس تنورة، بما يعمل على خدمة القطاع البحري، ويخلق فرصا وظيفية متنامية.

ويتضمن مشروع «نادي البحارة» تقديم عدد من الخدمات للبحارة، وأطقم السفن، ويشمل ذلك فندقا يحتوي على جميع الاحتياجات، ومراكز اتصالات ومقاهي، ومطاعم مختلفة، ومتجرا للسلع الغذائية، كما يضم ناديا صحيا، إلى جانب خدمات الصرافة والبنوك، وصالات ترفيه، وأماكن لتقديم الخدمات الصيدلانية والطبية المتكاملة، ومركز للخدمات.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة «مراسي» للخدمات البحرية طلال بن عثمان الحمدان إلى أن «نادي البحارة» من المشاريع الاستراتيجية التي تقدم خدمات متكاملة للسفن المحلية والملاحية العالمية، وتعمل على تحسين تكلفة الخدمات اللوجستية، كما يعد من محركات النمو الاقتصادي المعاصر وأصول التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات المملكة لتفعيل سياسات محدثة للنقل، في سبيل تعزيز التنمية الإقليمية.

مشروع نادي البحارة يشمل: