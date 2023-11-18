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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 82 فرصة استثمارية تطرحها أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات، في بريدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري 2023. وتنوعت الفرص الاستثمارية المعلنة عنها ما بين أنشطة صحية، ورياضية وترفيهية، وأنشطة تجارية. وتهدف الأمانة لتحقيق توازن تنموي بالمنطقة مع القطاع الخاص؛ لرفع جودة الحياة وإيجاد خيارات استثمارية متنوعة. وأوضحت أمانة منطقة القصيم، أن بيانات الفرص الاستثمارية متاحة لكافة المستثمرين عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص) الالكترونية، حيث بإمكان المستثمر الاطلاع على كافة تفاصيل الفرصة والموقع الجغرافي لها على الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1lHz9ywoXjrLURarJ8Agl2OF8dFLpDwHc/viewusp=sharing

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