تفاهم مع سيتيك الصينية لتوطين صناعة مواد البناء ودعم سلاسل الإمداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) مذكرة تفاهم مع شركة سيتيك الصينية، لتوطين صناعة مواد البناء ودعم سلاسل الإمداد، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة لوطنية للإسكان محمد البطي.

ووقع المذكرة من جانب «الوطنية للإسكان» المدير العام لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال المهندس معن سليمان العثيمين، فيما وقعها من جانب شركة سيتيك المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط للشركة، لي شينيق.

وتأتي مذكرة التفاهم لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مزودي الخدمات في مجال مواد البناء، وجميع عناصر سلاسل الإمداد المرتبطة بالتطوير العقاري وتحقيق الأهداف المشتركة، عبر إنشاء مناطق خدمات لوجستية وصناعات لمواد البناء في مدينتي الرياض وجدة، الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين في الصناعات والوظائف بمنظومة التطوير العقاري، وتفادي المخاطر المتعلقة في سلاسل الإمداد، إذ تسهم المذكرة في خفض تكاليف إنشاء الوحدات ورفع مستوى الجودة، وتسليم الوحدات وفق التوقيت الزمني المخطط له.

وتعد المذكرة نتاجا لما وُقّع أخيرا مع شركة سيتيك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان معرض الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين، إذ سيخدم المشروع قطاع التشييد والبناء في المملكة، وسيسهم في تحقيق تطور كبير في القطاع العقاري.

وتعد شركة CITIC الصينية للإنشاءات التابعة لمجموعة CITIC Group الصينية، شركة رائدة من بين أكبر 250 شركة إنشاءات دولية.

كما تعد مقاولا عالميا يقدم خدمات إنشائية وهندسية شاملة، إذ سيُثمر التعاون في توسيع خطوط الإنتاج لخدمة السوق السعودي بحزمة حلول متكاملة تحقق الاستدامة.

يذكر، أن الشركة الوطنية للإسكان تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، في 8 ضواح و6 مجتمعات سكنية، على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تسع أكثر من مليون مواطن.

شركة CITIC الصينية