شكرا لقرائتكم خبر إبيكون وجهة سياحية وسكنية لنيوم على خليج العقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مجلس إدارة «نيوم» عن تطوير «إبيكون Epicon»، أحدث وجهاتها السياحية الفاخرة، التي تضم مجموعة من المرافق المميزة والمصممة بطرق مستدامة ومبتكرة تنسجم مع موقعها على خليج العقبة.

وتسعى «إبيكون» إلى وضع معيار جديد للتصاميم المعمارية الخاصة بقطاع الضيافة، والاعتماد على الابتكار في بناء مرافقها الممتدة بين المناظر الطبيعية على ساحل نيوم، وتحتوي الوجهة على برجين أحدهما بارتفاع 225 م، والآخر يصل ارتفاعه إلى 275 م، يضمان فندقا فائق الفخامة يحتوي على 41 شقة سياحية ومساكن تشمل 14 جناحا وشقة، وعلى مقربة من الفندق، يقع منتجع يتضمن 120 غرفة و45 فيلا سكنية مطلة على الشاطئ تجمع بين الهدوء والرفاهية وأجواء الاسترخاء والهدوء.

وتماشيا مع التزام «نيوم» بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير «إبيكون» بطريقة مستدامة ونهج ينسجم مع موقعها الساحلي، كما صممت الوجهة لتقدم تجارب سياحية مستقبلية تشكل ملاذا للاستجمام بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية، وتوفر بيئة استثنائية للعيش في الطبيعة الهادئة.

وروعي في تصميم الوجهة الجديدة أن تقدم خيارات ترفيهية عدة تلبي احتياجات جميع السكان والضيوف، بدءا من الاسترخاء في النادي الشاطئي إلى زيارة المنتجع الصحي إلى برامج الاستشفاء المصممة بناء على الطلب، إضافة إلى استكشاف الطبيعة المحيطة والاستمتاع بالرياضات المائية، أو تناول الطعام في مطاعم فاخرة.

وبوصفها وجهة جاذبة للزوار ومكانا مثاليا للعيش والاسترخاء، سيتاح للضيوف والسكان في «إبيكون» استكشاف تجارب استثنائية متنوعة على مدار اليوم في مرافق عالمية المستوى، تتمتع بإطلالات رائعة على أحد أجمل الشواطئ في نيوم، كما سيكون بإمكانهم الاستمتاع بجميع وسائل الراحة الفاخرة في الوجهة، ومنها: صالة رياضية على أحدث طراز ومكتبة ومساحات عمل وحمامات سباحة وصالات استقبال.

ويأتي تطوير وجهة «إبيكون» الساحلية في أعقاب الإعلان عن «ليجا» وجهة السياحة المستدامة التي يجري تطويرها ضمن واحة طبيعية بين الأودية والجبال في نيوم، وتهدف إلى تقديم تجارب سياحية ورياضية ومغامرات استكشافية وخدمات متنوعة، تتناغم فيها مكونات الطبيعة الساحرة مع الابتكار الهندسي والتقنيات المتقدمة، وذلك في إطار جهود «نيوم» لدعم السياحة المحلية من خلال تعزيز منظومة الاستدامة والابتكار واستثمار المزايا الفريدة في المناطق الطبيعية الواعدة.