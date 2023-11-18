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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الإحصاء وقعت مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجال الأمن السيبراني، خلال تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات ذات العلاقة بالمجال، وإيجاد فرص إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة، تسهم في تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية في الأمن السيراني.

وقّع المذكرة من جانب الهيئة العامة للإحصاء أحمد البراهيم مدير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، بينما وقعها من جانب الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال خالد السليم.

شملت المذكرة تنمية وتبادل الخبرات لدى الجانبين، وإتاحة الفرصة لتطوير المهارات لدى منسوبي الجهتين في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل المشورة في مجال اختصاصات كل طرف.