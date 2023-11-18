شركة المياه

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وأوضحت أن المشروعين يتضمنان مشروعا لاستكمال إنشاء محطة تنقية المياه على سد وادي تندحة الذي يهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات إيصال مياه الشرب، من خلال إيصالها إلى خزانات الرونة، أحياء شرق أحد رفيدة، المناطق العسكرية، والصوامع، بتكلفة إجمالية تجاوزت 43 مليون ريال.
وأشارت الشركة إلى أن مشروع استكمال محطة تنقية مياه سد وادي تندحة يتضمن تنقية المياه بطاقة يومية تبلغ 16.8 ألف متر مكعب في اليوم، وتنفيذ خزان تشغيلي بسعة 12.5 ألف متر مكعب.
وبيّنت أنها انتهت من تنفيذ مشروع لربط خدمات المياه بمشروع إسكان خميس مشيط، من خلال تنفيذ خط مياه رئيسي قطر 400 ملم بطول 3,494 مترا طوليا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال.
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