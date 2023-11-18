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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) تستضيف بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة بمعهد البنك الإسلامي للتنمية، النسخة الثامنة عشرة لمؤتمرها السنوي حول المصرفية والتمويل الإسلامي. ويعد المؤتمر والذي يعقد في مملكة البحرين يومي 29 و30 نوفمبر 2023م, تحت شعار «استراتيجيات للركود الاقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنوع الاقتصادي والاستفادة من التمويل الإسلامي» أحد أبرز الملتقيات على صعيد الصناعة المالية الإسلامية، حيث يجتمع علماء الشريعة وواضعو السياسات وصناع القرار لمناقشة الموضوعات الملحة في المشهد المالي الإسلامي الدولي.

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