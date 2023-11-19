شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار النفط اليوم لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا لتصل إلى 80.90 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا إلى 76.35 دولارًا للبرميل

وانخفض الخامان القياسيّان بأكثر من 1.5% في الجلسة السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاعٍ أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

واستقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًّا.

وفي آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في أكتوبر بعد المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في الشهر السابق.