شكرا لقرائتكم خبر عن بحث القوى العاملة: الفئة العمرية 40-49 تسجل أعلى معدل مساهمة في النشاط الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قالت بيانات بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2023، إن الفئة العمرية "40 -49 سنة" سجلت أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي والتي بلغت 60.4٪.
وسجل معدل مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادي 71.2٪، مقابل 69.2٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق، والإناث 16.7٪، بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 14.3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ معدل المساهمة فى الحضر 44.1٪، وفي الريف 45٪، بينما كان في الحضر 41.9٪، 43.8٪ في الريف في الربع السابق، مقابل في الحضر 42.7٪، وفي الريف 42.7٪ في الربع المماثل من العام السابق.
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