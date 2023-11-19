شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فاعليات الدورة 27 من معرض ومؤتمر Cairo ICTCairo ICT23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت ووزير المالية محمد معيط وعدد من المسئولين ، افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وتشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس » قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.

كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعى بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التى من بينها الجناح الصينى، الذى سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل المعرض.

كما يشهد معرض Cairo ICT23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية، وشركة حياة الكويتية التى ستطلق أول استثماراتها فى مصر بمجال الأقمار الصناعية.

«إى فاينانس» تكشف عن خدمات واتفاقيات جديدة خلال مشاركتها ورعايتها لمعرضى «Cairo ICT”23» و»PAFIX»

أعلنت مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، عن رعايتها ومشاركتها الحادية عشرة فى معرض ومؤتمر التكنولوجى الدولى للشرق الأوسط وإفريقيا «Cairo ICT”23» فى دورته السابعة والعشرين برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك رعايتها ومشاركتها للدورة العاشرة على التوالى لمعرض ومؤتمر «PAFIX» برعاية وحضور محافظ البنك المركزى المصرى الأستاذ حسن عبدالله. كما تشارك مجموعة «إى فاينانس» بمجموعة من الأنشطة الشبابية فى معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية «Connecta”23» المقام بالتوازى مع معرض ومؤتمر «Cairo ICT”23» خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث تأتى مشاركة «إى فاينانس» لهذا العام تحت شعار تمكين التحول الرقمى Digital Transformation enabler.

وتستعرض المجموعة العديد من استثماراتها فى البنية التحتية التكنولوجية والتى تخدم العديد من المشاريع القومية المتنوعة، كما يشارك خبراء المجموعة فى المؤتمرات والندوات وورش العمل المقامة ضمن فعاليات معرض Cairo ICT”23، وكذلك تستقبل وتنظم مجوعة من ورش العمل داخل جناحها، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالحوسبة السحابية والأمن السيبرانى على مدار أيام انعقاد المعرض.