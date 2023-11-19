سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-11-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في ميد بنك إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ومازال سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنك الإسكندرية على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك بلوم مصر، فحقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك أبو ظبي التجاري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك سايب، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.