شكرا لقرائتكم خبر عن «فيبكو»: الموافقة على تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (الاجتماع الثالث) المنعقد بتاريخ 02/05/1445هـ (الموافق 16/11/2023م) في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية تضمنت: الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة، والموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس

المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

وأشارت إلى أن من ضمن النتائج: الموافقة على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ قيمته (17,388,320) ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.