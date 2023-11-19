شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 209 ريال للجرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المستهلكين، في السعودية اليوم الأحد، عند 209.13 ريال، مقارنة بأسعار أمس.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن سعر الذهب عيار 24 في السعودية سجل اليوم الأحد 239 ريالا للجرام، مستقرا عن عند سعر أمس، فيما بلغ سعر الذهب عيار 22، 219.08 ريال.

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وبحسب البيانات فإن سعر الذهب عيار 18 بلغ اليوم الأحد 179.25 ريال للجرام، في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 139.42 ريال للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 119.50 ريال للجرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 7433 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1673 ريالا، بينما بلغ سع كيلو الذهب 238.999 ريال.

وعالميا سجلت أسعار الذهب في يوم الجمعة الماضية، أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

و صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1992.30دولار، فيما يتوقع المتعاملون في السوق خفض أسعار الفائدة بحلول مايو المقبل بعدما أشارت بيانات إلى تباطؤ التضخم.

وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2 % وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.