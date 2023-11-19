شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الدولار في البنوك المصرية استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، وسط تراجعه عالميا.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، مسجلا 30.85 للشراء، و30.95 للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي (CIB)، 30.85جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، استقرارا في بنك التعمير والإسكان، عند 30.95 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري، عند 30.83 جنيه للشراء، و30.96 للبيع، اليوم الأحد.