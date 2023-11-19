شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا غادر سام ألتمان منصبه في "أوبن إيه آي" كرئيس تنفيذي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مجلس إدارة شركة الذكاء الاصطناعي"أوبن إيه آي" إن سام ألتمان سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وسيتم استبداله على أساس مؤقت برئيسة التكنولوجيا ميرا موراتي بعد اضطرابات إدارية كبيرة مرت بها شركة منتجات الذكاء الاصطناعي الشهيرة التي أطلقت الروبوت الشهير "تشات جي بي تي" قبل عام تقريباً، وفق ماذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

لماذا تنحى سام ألتمان؟

قالت الشركة إنها أجرت ”عملية مراجعة مدروسة” و”خلصت إلى أنه لم يكن صريحا باستمرار في اتصالاته مع مجلس الإدارة مما أعاق قدرته على ممارسة مسؤولياته”. وجاء في البيان:"لم يعد مجلس الإدارة يثق في قدرته على مواصلة قيادة أوبن إيه آي".

يضم مجلس إدارة أوبن إيه آي كبير العلماء إيليا سوتسكيفر ومديرين مستقلين مثل الرئيس التنفيذي لشركة كورا آدم دانجيلو ورائدة الأعمال التكنولوجية تاشا ماكولي وهيلين تونر من مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة. وذكرت أوبن إيه آي :"إن مجلس إدارتها هو الهيئة الإدارية الشاملة لجميع أنشطة الشركة". وقال مجلس الإدارة أيضًا إن جريج بروكمان رئيس أوبن إيه آي ”سيتنحى عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وسيظل في منصبه في الشركة ويقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي”.

اعتراف ألتمان

اعترف سام ألتمان بأنه سيترك منصبه أوبن إيه آي في منشور على إكس لكنه لم يذكر أي اتهامات من مجلس إدارة الشركة بأنه فشل في أن يكون صريحًا أثناء المراجعات غير المحددة. وقال إنه أحب العمل في الشركة وأنه سيتحدث أكثر عن ”ما هو التالي لاحقًا”.

ميرا موراتي

وفيما يتعلق بتعيين موراتي، قالت الشركة: ”بصفتها قائدا لوظائف البحث والمنتجات والسلامة في الشركة فإن ميرا مؤهلة بشكل استثنائي لتولي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. لدينا ثقة تامة في قدرتها على قيادة أوبن إيه آي خلال هذه الفترة الانتقالية".

مليارات أوبن إيه آي

استطاعت الشركة جمع مليارات الدولارات من خلال استثمار "مايكروسوفت" بها، حيث احتلت المرتبة الأولى في قائمة ديس ريبوتر50 من قبل شبكة سي إن بي سي الأمريكية هذا العام، وقفزت إلى الاتجاه السائد في أواخر عام 2022 بعد إطلاق برنامج الدردشة الآلي شات جي بي تي الخاص بها والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

استثمارات ألفابيت وميتا

انتشرت الخدمة على نطاق واسع من خلال السماح للمستخدمين بتحويل نص بسيط إلى محادثة ودفعت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ألفابيت" و"ميتا" إلى زيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

انخفاض أسهم مايكروسوفت

انخفضت أسهم مايكروسوفت بعد الإعلان لتغلق منخفضة بنسبة 1.7% عند 369.84 دولارًا. وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة لديها "شراكة طويلة الأمد مع أوبن إيه آي وتظل مايكروسوفت ملتزمة تجاه ميرا وفريقهم بينما نقدم هذا العصر التالي من الذكاء الاصطناعي لعملائنا". وفي منشور على إكس علق الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا على ”الاتفاقية طويلة الأمد لشركته مع أوبن إيه آي” موضحًا أنها ”ستظل ملتزمة بشراكة وبميرا والفريق”.

نبذة عن "أوبن إيه آي"

ظهرت أوبن إيه آي لأول مرة في عام 2015 كمنظمة غير ربحية وكان من بين المستثمرين الأصليين للشركة العديد من الشخصيات البارزة في وادي السيليكون مثل ألتمان والمؤسس المشارك لـلينكد إن ريد هوفمان والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك الذي ورد أنه خصص مليار دولار للمشروع. وقبل توليه منصب الرئيس التنفيذي كان ألتمان البالغ من العمر 38 عامًا رئيسًا لشركة "واي كوم بيناتور" لتسريع عمل الشركات الناشئة. واكتسب شهرة في وادي السيليكون كمستثمر في مرحلة مبكرة.