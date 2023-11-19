شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 24852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 29973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 10575 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50% ليصل إلى مستوى 4938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.51% ليصل

إلى مستوى 7267 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 5943 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومصر للفنادق، وديجتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

كما أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات دايس للملابس الجاهزة، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بحجم تداول 544 مليون سهم بقيمة 435.6 مليون جنيه للأولى، 101.3 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون جنيه للثانية، 92.1 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون جنيه للثالثة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 669 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 3 آلاف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8590 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 250 ألف سهم، 200 ألف سهم، 6500 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 11900 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.4 مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بيع المساهم مصر الوطنية للصلب-عتاقة عدد 2 مليون سهم بسعر 3.01 جنيه بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.35% إلى 4.07%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق منفصل أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن حصول شركتها التابعة (بلتون للتمويل العقاري) على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف الشركة من هذا الترخيص الجديد تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري من قبل الأفراد والشركات.

في شأن آخر أعلن البنك التجاري الدولي، حصوله على قرض مساند بقيمة 150 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمدة 10 سنوات، وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.