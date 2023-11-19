شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: استقرار أسعار الدواجن عند 65جنيها لمدة شهر بعد مبادرة خفض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتي بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت في خفض أسعار الدواجن في المزارع لتسجل 65 جنيها وخلال الشهر الماضي الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق، لافتاً إلى أن السعر للمستهلكين يتراوح بين 73 و 75 جنيها بحسب المنطقة.

وكشف سامح السيد، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتي بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين

وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث أن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.