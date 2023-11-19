شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح لزيادة المبيعات في نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمثل العطلات مواسم وفترات للاستهلاك وفرصًا هائلة للشركات لزيادة المبيعات وفي ذلك فمن المهم أن تكون هذه الشركات بأطقم موظفيها ومديرها جاهزين للحصول على موسم ناجح وأرباح فصلية جيدة إن لم تكن ممتازة، وفق ما ذكر موقع سيرش إينجن لاند.

وهناك العديد من الطرق المختلفة لإعداد مسار للمبيعات لكل شركة لكن الأهم هو الإنطلاق من قواعد واضحة وذات توجه رئيسي في ثلاث مجالات وهي العروض الترويجية والخصومات والبحث الإلكتروني المدفوع.

البحث المدفوع

يعد وجود استراتيجية بحث مدفوعة جيدة التصميم أمرًا بالغ الأهمية لمعظم الشركات المتنامية في أعمالها ويمكنه أن يكون وسيلة رائعة لزيادة المبيعات خلال الأوقات الرئيسية من العام وذلك بالدفع مقابل البحث المتطور.

العروض الترويجية

بعد الدفع، تُعد العروض الترويجية هي الطريق الثانية والطريقة الرائعة لتمييز إعلاناتك عن الآخرين في يوم عادي كما أنها ضرورية في يوم الجمعة السوداء ويوم الإثنين الإلكتروني والمواسم المختلفة الأخرى.

فيما يلي ثلاث طرق لاستخدام العروض الترويجية والخصومات في البحث المدفوع لمساعدتك على زيادة المبيعات والاستفادة من ذروة المواسم.

قم بإنشاء نسخة إعلانية جديدة

تعد الطريقة الأكثر وضوحًا لاستخدام العروض الترويجية والخصومات الخاصة بك هي في التركيز على العروض الترويجية والخصومات في مجموعة جديدة من نسخ الإعلانات.

يعد استخدام عناوين وأوصاف متعددة لإثارة حماس العملاء بشأن عرضك الترويجي أمرًا بسيطًا ولكنه يتطلب جهدًا أكبر من الخيارين الآخرين.

ويأتي أحد التحذيرات التي يجب مراعاتها عند إنشاء نسخة إعلانية جديدة لعروضك الترويجية في حاجتك إلى التأكد من بدء الإعلانات وتوقفها في الأوقات الصحيحة.

على سبيل المثال، إذا كنت ستقوم بإعلانات ليوم الجمعة السوداء 2023 فسمها مثلا بلاك فرايدي برومو 2023.

الترويج المتتابع

يتيح الترويج لك تسليط الضوء على عروض ترويجية ذات الصلة بنشاطك التجاري دون إنشاء نسخة إعلانية محددة.

إدراج كلمات رئيسية

ماذا لو لم يكن لديك أي عروض ترويجية محددة تريد ذكرها في نسخة إعلانك على الإنترنت؟ أو ماذا لو كان لديك دائمًا أسعار أرخص بشكل عام من منافسيك؟

يعد إدراج الكلمة الرئيسية طريقة يمكنك من خلالها "تحديث إعلاناتك تلقائيًا بالكلمات الرئيسية الموجودة في مجموعتك الإعلانية والتي تتسبب في ظهور إعلانك، وفقًا لـتوجيهات جوجل.

يمكّنك هذا من تخصيص إعلاناتك بسهولة لتناسب المستخدم الفردي دون الحاجة إلى إنشاء آلاف المجموعات الإعلانية المختلفة وأشكال الإعلانات المختلفة لتتوافق مع بحثه.

على سبيل المثال، تخيل أنك تمتلك نشاطًا تجاريًا خاصًا بالملابس وترغب في الترويج لأسعار الجينز في حملة بحث مدفوعة الأجر وتريد أن يظهر إعلانك للأشخاص الذين يبحثون عن "الجينز الأزرق" و"الجينز عمومًا" وتريد أن يتطابق العنوان الأول تمامًا مع بحث المستخدم وهنا لديك خياران.

قم إنشاء مجموعة إعلانية لكل كلمة من الكلمات الرئيسية وتخصيص نسخة الإعلان بما يتناسب مع الكلمة الرئيسية المعنية. وبدلاً من كتابة "شراء (أو اشتري) الجينز الأزرق بسعر مخفض" كعنوان رئيسي يمكنك استخدام " جينز أزرق بسعر مخفض" وسيتغير العنوان لكل كلمة من الكلمات الرئيسية:

الجينز الأزرق = "شراء الجينز الأزرق بسعر مخفض"

الجينز = "شراء الجينز بسعر مخفض"

سيتم تحديث العنوان الرئيسي مع أي بحث يقوم به المستخدم يتضمن كلمة "جينز".