شكرا لقرائتكم خبر عن صعود «كوين بايس» 119% ينعش آمال مستثمري العملات المشفرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسهم شركة العملات المشفرة «كوين بايس» Coinbase بحوالي 119٪ منذ بداية عام 2023 وهو ما يشكل مرحلة فارقة بالنسبة لقطاع التشفير، ونقطة مضيئة في توقعات القطاع الذي واجه عقبات تنظيمية كبيرة مؤخراً، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

تفاؤل بشأن العملات المشفرة

أدى التفاؤل بشأن موافقة صندوق البيتكوين المتداول في البورصة إلى دعم السهم. وقد تكون هذه نقطة تحول بالنسبة للشركة، التي كانت تتنافس مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

استثمارات خارج أمريكا

انتقد بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بايس»Coinbase ، هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية فيما يتم نظر الأمر في محكمة مانهاتن.وقال أيضًا إن بورصة العملات المشفرة تتطلع إلى استثمار المزيد خارج الولايات المتحدة.

تأثير إيجابي

غالبًا ما يعكس سعر سهم كوين بايس أداء أسواق العملات المشفرة الأوسع. وتعد الشركة واحدة من أكبر أمناء العملات المشفرة وقد تم استغلالها من قبل مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة المحتملة، بما في ذلك صندوق بيتكوين إي تي إف المقترح من بلاك روك بهذه الصفة.

انتقاد الكونجرس

كانت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) موضوعًا لانتقادات الصناعة وانتقادات الكونجرس بسبب نهج ”التنظيم” المتصور. ويجادل النقاد بأن الهيئة التنظيمية تستهدف بشكل عقابي بورصات العملات المشفرة في أعقاب انهيار عملة إف تي إكس المشفرة، بينما يقول المؤيدون إن العديد من العملات المشفرة هي بالفعل أوراق مالية وليس هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم لإنشاء اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.

صراع الاختصاص القضائي

أدى الصراع حول الاختصاص القضائي إلى إضعاف أسعار أسهم الشركات المعرضة للعملات المشفرة. ارتفعت قيمة كوين بايس بنسبة 119% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن، لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات ما قبل التشفير. ومن المقرر أيضًا أن تقوم كوين بيس بتقديم طلب أخير للاستئناف.

وتحركت الشركة لرفض ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة في أغسطس، بحجة جزئيًا أن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت خارج نطاق سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصة وأن الأصول المعنية لا تشكل أوراقًا مالية. فيما ردت هيئة الأوراق المالية والبورصة بدورها من خلال الاستمرار في القول بأن كوين بايس قامت بالوساطة في المعاملات المتعلقة بعقود الاستثمار.