شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2720 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3120 جنيها.
عيار 21 يسجل 2730 جنيها.
عيار 18 يسجل 2340 جنيها.
الجنيه الذهب 21840 جنيها.
لجنة تداول السلع الآجلة (COT) للذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاض بمقدار 7301 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 3539 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
أيضاً التعافى الذي تشهده أسواق الأسهم الأمريكية قد سحب الاستثمارات من سوق الذهب الأمر الذى أدى إلى انخفاض المراهنات عليه ليعمل هذا على تراجع الطلب على العقود الآجلة لشراء الذهب، وقد يؤدي هذا إلى بداية تصحيح سلبي جديد في أسعار الذهب.
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