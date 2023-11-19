شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2720 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 19نوفمبر 2023 عند مستويات 2720 جنيها في حين يستقر الطلب على الذهب بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة في مصر وتوقف التداول في البورصة العالمية يومي السبت والأحد.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3120 جنيها.

عيار 21 يسجل 2730 جنيها.

عيار 18 يسجل 2340 جنيها.

الجنيه الذهب 21840 جنيها.



لجنة تداول السلع الآجلة (COT) للذهب لجنة تداول السلع الآجلة (COT) للذهب أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاض بمقدار 7301 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 3539 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات في الملاذ الآمن في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

أيضاً التعافى الذي تشهده أسواق الأسهم الأمريكية قد سحب الاستثمارات من سوق الذهب الأمر الذى أدى إلى انخفاض المراهنات عليه ليعمل هذا على تراجع الطلب على العقود الآجلة لشراء الذهب، وقد يؤدي هذا إلى بداية تصحيح سلبي جديد في أسعار الذهب.