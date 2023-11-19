شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتفقد مركز خدمات الدعم العملياتى لـ"جيديا" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • مركز خدمات الدعم العملياتي للمجموعه في مصر يساهم في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق • حجم استثمارات شركة جيديا في مصر بلغ أكثر من 40 مليون دولار والشركة تخطط لإنشاء أكاديمية للتدريب في مجال التكنولوجيا المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات • تضاعف حجم أعمال الشركة 3 مرات بالعام الماضي، وتخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة

القاهرة – جمهورية مصر العربية – 19 نوفمبر 2023 في إطار التزام الدولة المصرية الثابت بتعزيز الابتكار والنمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 التي تهدف الي تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، فقد قام معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعدد من مسئولي وقيادات مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة تفقدية لمقر شركة "جيديا" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بالقاهرة الجديدة.

وكان في شرف الاستقبال السيد/ عبد الله فيصل العثمان مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة جيديا والسيد/ أحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في جمهورية مصر العربية والسيد/ أحمد صفوت الرئيس الإقليمي لقطاع الموارد البشرية بالشركة، والسيدة/ ياسمين سامح، رئيس قطاع استراتيجية المنتجات المجموعه، والأستاذ/ أحمد مجدي، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إلى جانب عدد من قيادات الشركة بمصر.

وتعمل شركة جيديا على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل في مركز خدمات الدعم العملياتي للمجموعه في مصر الذي يضم أكثر من 1200 من ذوي الخبرات في المجالات التكنولوجية، والذي يساهم في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين الإناث وإكسابهن الخبرات الكافية لكي يصبحن قائدات في سوق العمل بالمستقبل، إذ تمثل نسبة الإناث العاملات بالشركة حوالي67 % وأيضا تحرص شركة جيديا بالتعاون مع الدولة علي التركيز على تمكين وتطوير الشباب من ذوي الهمم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والسعي لتعزيز نمو القطاعات التصديرية وتعزيز نمو صناعة التعهيد وتصدير الخدمات فضلا عن توفير المناخ المثالي للشركات الأجنبية ودعم استثماراتها التكنولوجية محليًا والوقوف على متطلباتهم والاطلاع على النمو الجاري بأعمالهم داخل جمهورية مصر العربية، هذا مع مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع عالميًا.

وخلال الزيارة استعرض مسئولو الشركة الخطط التوسعية لمركز خدمات الدعم العملياتي للمجموعه في مصر والذي يقدم مجموعة من الخدمات التقنية، وخدمات البحث والتطويروالمنتجات على مستوى المجموعة. كما تضمنت الزيارة بحث توسيع تعاون الشركة مع الحكومة المصرية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات أبرزها مجال تدريب العاملين بالشركة وكذلك بحث مشروع تأسيس أكاديمية تكنولوجية للتعليم وتدريب الشباب والمواهب التقنية وذلك بالتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبناء كوادر شابة محترفة في مجال التكنولوجيا، بما يعزز من مكانة مصر كمقصد رائد في صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

وصرح أحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في جمهورية مصر العربية: " نحن ممتنون بزيارة معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونتوجه بالشكر للدولة المصرية على الدعم غير المحدود لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السوق المصري، ومن جانبنا نحن مستمرون في تعزيز تواجدنا بمصر عبر تقديم أحدث الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والحلول غير المصرفية، إلى جانب حلول التعليم والتدريب، من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل".

وقال نادر: " نحن تشرفنا بهذه الزيارة رفيعة المستوى، التي تمثل لنا حافزًا لمواصلة النمو والتوسع وتحقيق النجاحات والإنجازات التي شهدناها منذ أن بدأنا العمل في السوق المصري، وستعمل جيديا جاهدة على تعزيز وتوطيد التعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات القطاع الخاص في إطار السعي نحو جعل مصر مركزًا تكنولوجيًا رائدًا ووجهة مميزة للصناعة والاستثمار في المنطقة".

وتعد شركة "جيديا" أحد الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية حيث تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية سنة 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير مما جذب مستثمر من دولة الامارات العربية المتحدة الى ضخ قرابة 270 مليون دولار امريكي في عام 2018 لكونها نموذج أعمال ذا مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا.

وحققت الشركة العديد من النجاحات في الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها منذ أن دخلت السوق المصري أكثر من 40 مليون دولار امريكي، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، كما تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.



رئيس الوزراء فى مركز مجموعة جيديا



رئيس الوزراء يتفقد مركز خدمات الدعم العملياتى لمجموعة جيديا



زيارة رئيس الوزراء