شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «جدوى ريت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الثالث من عام 2023، بقيمة 37.301 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186,509,785، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.20 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.87%.

وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1444-12-12 الموافق 2023-06-30، مشيرة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-05-14 الموافق 2023-11-28

وأوضحت أن فع التوزيعات سيكون خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.