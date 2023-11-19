شكرا لقرائتكم خبر عن «ثمار» تستثمر 6 ملايين ريال في صندوق عقاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ثمار التنمية القابضة عن استثمار 6 ملايين ريال، في صندوق عقاري مرخص من هيئة السوق المالية لتطوير مشروع مربع الأعمال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الصندوق عبارة عن مجمع مكاتب إدارية حديثة في حرم جامعة الملك سعود في مدينة الرياض ومن المتوقع أن يكون هذا الاستثمار ذا اثر مالي إيجابي.

وأضافت أن الاستثمار يأتي ضمن توجه الشركة في الاستثمار في المشاريع العقارية المميزة وسوف تعلن الشركة أي تطورات بهذا الخصوص لاحقا.