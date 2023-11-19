شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» تحصل على قرض بقيمة 50.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تبوك للتنمية الزراعية، اليوم الأحد، اتفاقية مع "صندوق التنمية الزراعية" للحصول على قرض تمويل تشغيلي حسب أنظمة ولوائح الاقراض بالصندوق وذلك بقيمة 50,5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن القرض يستحق السداد للصندوق في 7 نوفمبر 2025م وبضمان أرض الشركة.

وتوقعت الشركة الحصول على المبلغ خلال الأيام القادمة، فيما سيكون الأثر الناتج من هذا القرض دعم العمليات التشغيلية والبرنامج الزراعي بالشركة، علماً بعدم وجود أي جهات أخرى ذات علاقة، فيما ستعلن لاحقاً عند استلام المبلغ من الصندوق.